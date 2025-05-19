Conseils départementaux d'accès au droit

Les conseils départementaux de l'accès au droit (CDAD) sont des groupements d'intérêt public qui définissent et mettent en œuvre la politique publique de l'accès au droit dans leur département respectif. Ils coordonnent notamment l'activité des point-justice qui apportent, de façon confidentielle et gratuite, une information générale sur leurs droits et obligations aux usagers qui en font la demande. Les CDAD organisent et financent notamment des permanences de consultation et d'information juridique assurées par des professionnels du droit (ex : avocats, notaires, commissaires de justice), des juristes ou des associations.